Школьник из Королева с детским церебральным параличом сдал ЕГЭ при помощи взгляда

Житель Королева Иван Клименко впервые в истории страны прошел государственную итоговую аттестацию (ЕГЭ), управляя компьютером только с помощью взгляда. Несмотря на детский церебральный паралич и серьезные ограничения двигательной активности, Иван надеется на успешные результаты и намерен поступать в вуз.

В течение учебного года он занимался дистанционно. Благодаря специализированной программе отслеживания взгляда, преобразующей направление взгляда в команды для компьютера, учащийся мог печатать тексты и выбирать ответы, полноценно взаимодействуя с преподавателями и выполняя задания онлайн.

Перед экзаменом специалисты внесли изменения в процедуру аттестации: специальная комиссия разрешила использовать вспомогательную технологию, которая позволила старшекласснику отвечать, перемещая только зрачки по экрану.

Государственный экзамен прошел на прошлой неделе, теперь Иван ожидает результатов, чтобы продолжить образование в вузе.