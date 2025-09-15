Школьник из Химок посетил летний лагерь в университете в Пекине

Ученик средней общеобразовательной школы №31 Александр Благих этим летом выиграл конкурс и поездку в Китай. Пекинский университет иностранных языков является одним из старейших китайских языковых вузов.

Школьник провел три недели в Пекине, где совершенствовал знание китайского языка в одном из престижнейших вузов страны. Поездка стала возможной благодаря победе в конкурсном отборе, который ежегодно проводит Пекинский университет иностранных языков.

Из 280 претендентов со всей России были отобраны 40 лучших, и Александр вошел в их число. Для этого ему потребовалось продемонстрировать отличное знание китайского языка на вступительном экзамене.

Девятиклассник вместе с другим ребятами ходил на занятия, практиковал навыки с преподавателями и носителями языка, а также ездил на различные экскурсии.

Такая поездка стала отличным лекторием, где детям предлагается полезная информация о стране пребывания — о культуре, о языке.