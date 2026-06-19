Школьник из Дмитрова создал ИИ‑платформу для изучения китайского языка

Идея родилась из личного опыта: Михаил сам столкнулся с проблемой однотипных заданий в существующих тренажерах и создал инструмент, который «подстраивается» под ученика. Платформа предлагает более семи типов интерактивных упражнений — от сбора иероглифов из элементов до тренировки написания и тестов на скорость. В основе сервиса лежат ИИ-алгоритмы: система анализирует успехи и ошибки пользователя и подбирает задания с учетом его уровня знаний, что делает обучение эффективнее и интереснее.

Проект Михаила — это полноценный онлайн-сервис, которым уже могут пользоваться все желающие. В ближайших планах — добавить в базу более пяти тысяч новых слов и внедрить тренажеры для отработки грамматики, чтобы платформа стала полноценным помощником для системного изучения китайского языка. Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил: «История Михаила — отличный пример того, как личная увлеченность, помноженная на современные технологии, может превратиться в полезный продукт для большого числа людей. А еще это повод по-новому взглянуть на потенциал школьников: порой именно юные умы предлагают самые свежие и практичные решения».