Школьник из Чехова вышел в финал всероссийского конкурса «Большие вызовы»

Ученик школы № 3 из Чехова Алексей Качаев примет участие в финале всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Молодой человек амбициозен в своем стремлении развивать собственный обучающий проект по кибербезопасности.

12 апреля десятиклассник представит проект в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском округе. Юноша выбрал направление «Большие данные, искусственный интеллект, автоматизированные системы и безопасность» и разработал собственную игру, способную увлечь и обучить других детей.

«Кибербезопасность в цифровом пространстве — сегодня это очень важно. Я увлекся этой темой еще в пятом-шестом классе, но обучающих материалов по ней очень мало. Я решил создать их и помочь другим детям. Качественное образование в этой сфере должно быть доступно всем: независимо от их материального состояния или региона проживания. Поэтому я участвую в конкурсе. Мой проект — это прототип игры. Я внедрил в нее искусственный интеллект. Она помогает увлечь и научить детей основам кибербезопасности», — рассказал Алексей Качаев.

Юноша родом из Омска. Помимо точных наук его увлекает чтение, рисование и спорт.

«Большие вызовы» — это всероссийский конкурс научно-технологических проектов для школьников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Такие мероприятия помогают молодежи развиваться, расширять кругозор и проявлять себя даже в небольших городах или отдаленных регионах, а в дальнейшем строить карьеру инженеров и других научно-технических специалистов.