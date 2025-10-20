Школьник из Балашихи вышел в финал всероссийского конкурса научных проектов

Участник детского технопарка «Кванториум» из Балашихи Егор Неборский вошел в число финалистов Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Технологии Первых». Финал конкурса пройдет в конце ноября в Сочи на Федеральной территории «Сириус» и соберет выдающихся молодых ученых со всей страны.

Конкурс «Технологии Первых» направлен на популяризацию науки среди школьников и вовлечение талантливых ребят в научно-техническое творчество и реализацию инновационных идей. В этом году в финал вышли 80 участников, среди которых Егор представляет Балашиху.

Для участия в конкурсе Егор разработал уникальный проект экорюкзака со встроенным фильтром, который способен очищать воду из природных источников до состояния, пригодного для питья. Эта инновационная идея отражает современный подход к сохранению окружающей среды и решению актуальных экологических задач.

Детский технопарк «Кванториум», в котором занимается Егор, создан в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Успех для каждого ребенка». Сегодня в технопарке обучаются около 2,4 тысячи детей в возрасте от шести до 18 лет по 20 различным направлениям, включая математику, технический английский язык, квантошахматы, схемотехнику, 3D-моделирование и креативное программирование.