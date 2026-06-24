Школьник из Балашихи стал призером международной географической олимпиады

Ученик Салтыковской гимназии городского округа Балашиха Данила Борисов занял призовое место на Второй Открытой международной географической олимпиаде. Он завоевал серебряную медаль в составе сборной Российской Федерации 23 июня.

Интеллектуальные соревнования объединили 125 старшеклассников из 25 стран мира. Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали. По итогам олимпиады сборная Российской Федерации также заняла первое место в неофициальном командном зачете.

Международная открытая географическая олимпиада считается одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований для старшеклассников. Участникам необходимо продемонстрировать глубокие знания в области географии, умение анализировать информацию, работать с картографическими материалами и решать сложные практические задачи.