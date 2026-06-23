Школьная лига в Коломне добавила в программу новые виды спорта

В новом учебном году школьники Коломны получат больше возможностей для участия в спортивных соревнованиях. Коломенская школьная лига готовит расширенную программу и новые дисциплины для участников из всех школ муниципалитета.

Организаторы проекта сообщили, что предстоящий сезон 2026–2027 годов станет одним из самых масштабных за всю историю лиги. Планируется привлечь команды из всех образовательных учреждений округа, а общее число участников может превысить 1200 человек. Для школьников это позволит чаще выходить на соревнования и пробовать себя в разных видах спорта.

Проект «Единая школьная лига» создан по инициативе команды губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его цель заключается в развитии школьного спорта, укреплении командной работы и вовлечении детей в регулярные занятия физической активностью. Программа продолжает расширяться и охватывает все больше направлений.

В новом сезоне школьникам предложат не только традиционные дисциплины, но и новые виды спорта. В программу добавят настольный теннис и киберспорт, что позволит привлечь участников с разными интересами. Уже знакомые направления, такие как футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы, сохранятся.

Организаторы также планируют серию дополнительных активностей. Для участников проведут мастер-классы, открытые тренировки и товарищеские встречи. В занятиях примут участие амбассадоры лиги, которые поделятся опытом и помогут школьникам подготовиться к играм.

«Мы видим растущий интерес школьников к соревнованиям и стараемся расширять возможности для участия. В новом сезоне сделаем акцент на доступности и разнообразии дисциплин», — сообщили организаторы проекта.

В завершившемся сезоне в соревнованиях участвовали команды 16 школ Коломны. Тогда в проект были вовлечены около 850 школьников. В новом цикле организаторы рассчитывают значительно увеличить охват и вовлеченность учащихся.