Школьная игра о профессиях прошла в Пушкино

В Пушкино прошла профориентационная игра для учеников младших классов. Ребята из 23 школ городского округа изучали мир профессий в увлекательном формате.

Игру «Профессии моего города» провели в образовательном комплексе № 9. Она стала частью муниципального проекта «Семь шагов к профессии».

Участники разделились на три команды и прошли шесть туров. Школьники отвечали на вопросы, решали логические задачи и тренировали внимательность.

«Мы хотим, чтобы дети с ранних лет задумывались о будущем, развивали мышление и учились работать в команде. Игровой формат помогает усвоить знания легко и с интересом», — отметили организаторы.

По итогам встречи определили команды-победители. Такие проекты формируют практические навыки и помогают ребенку увереннее выбирать свой путь.