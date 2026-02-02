Школьная игра о профессиях прошла в Пушкино
В Пушкино прошла профориентационная игра для учеников младших классов. Ребята из 23 школ городского округа изучали мир профессий в увлекательном формате.
Игру «Профессии моего города» провели в образовательном комплексе № 9. Она стала частью муниципального проекта «Семь шагов к профессии».
Участники разделились на три команды и прошли шесть туров. Школьники отвечали на вопросы, решали логические задачи и тренировали внимательность.
«Мы хотим, чтобы дети с ранних лет задумывались о будущем, развивали мышление и учились работать в команде. Игровой формат помогает усвоить знания легко и с интересом», — отметили организаторы.
По итогам встречи определили команды-победители. Такие проекты формируют практические навыки и помогают ребенку увереннее выбирать свой путь.