В образовательных учреждениях Воскресенска регулярно проходят встречи с представителями правоохранительных органов. В одной из школ состоялась акция «Я — полицейский», организованная сотрудницей УМВД России по городскому округу Воскресенск.

Мероприятие было направлено на популяризацию службы в органах внутренних дел и привлечение внимания молодежи к профессии полицейского.

Специалист Отдела по работе с личным составом рассказала школьникам о специфике работы в полиции, а также о деятельности различных структурных подразделений. Она подчеркнула, что при отборе кандидатов на службу особое внимание уделяется их состоянию здоровья, уровню образования и морально-деловым качествам.

Старшеклассники получили информацию о возможностях поступления в Московский университет МВД России имени Кикотя, а также о требованиях, предъявляемых к абитуриентам. В завершение мероприятия учащимся были вручены памятки с полезной информацией о службе в органах внутренних дел.

Такие встречи помогают учащимся ближе познакомиться с профессией полицейского, а также мотивируют молодежь к выбору карьеры в правоохранительных органах.