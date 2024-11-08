Школа № 29 в Химках отметила 10-летний юбилей

Десятилетнюю годовщину со дня основания отметила школа № 29 в Химках. Подарком на юбилей стала праздничная программа от выпускников прошлых лет.

Школа № 29 является одним из крупнейших общеобразовательных учреждений в Химках. Она включает отделения начальной и средней школы, а также пять дошкольных корпусов. Всего педагоги обучают свыше 2,4 тысяч детей.

«Мы гордимся нашими выпускниками, которые успешно поступают в вузы и добиваются успехов в разных сферах жизни», — отметила директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Депутат также напомнила, что за десять лет школа заметно нарастила потенциал и продолжает развиваться и по сей день.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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