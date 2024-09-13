«Школа волонтерства» открылась в Мытищах

Первая встреча участников проекта «Школа волонтерства» состоялась во флагманском офисе молодежных объединений Мытищ. Программа встречи была насыщенной и включала мастер-класс по оказанию первой помощи.

Специалисты проекта «Школа Гражданской Защиты» во главе с руководителем Ильей Юрьевичем Осиповым на встрече поделились своими знаниями и практическими навыками с гостями. Они показали алгоритм оказания первой помощи, рассказали про действия при бессознательном состоянии, правила вызова скорой помощи и обзорный подробный осмотр пострадавшего.

Участники «Школы волонтерства» осознали важность инициативности и готовности помочь в любой ситуации. Желающие могут присоединиться к добровольческому движению и вносить свой вклад в общественную жизнь вместе с «Школой волонтерства».

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