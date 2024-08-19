Школу в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют в сентябре

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Самая большая школа в Мытищах готова встретить учеников 2 сентября. Новое учреждение откроют в ЖК «Новое Медведково».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с депутатами, представителями управления образования и директорами школ проверила готовность самого крупного образовательного учреждения в городе. Школа в микрорайоне № 17 А, рассчитанная на 1735 учеников, полностью готова к приему детей.

Для учеников уже закупили книги и методички, которые приедут на следующей неделе. Обеспечит безопасность школьников пешеходный переход с зеброй и соответствующими дорожными знаками. Сейчас в учреждении осталось только завершить установку мебели и поста охраны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

«Даем шанс этим павшим людям». Злостных алиментщиков предложили отправлять в зону СВО

«Надежда умирает последней». Пропавшего в горах Пакистана россиянина еще могут спасти

Зачем Запад на самом деле посылает своих журналистов в Курскую область?

«Лечимся водорослями». С чем столкнулись туристы в Анапе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте