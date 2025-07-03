Школа в селе Лайково под Одинцовом начала принимать заявления на зачисление

Подготовка к открытию новой школы началась в жилом комплексе «Рублевский квартал» в селе Лайково Одинцовского городского округа. Родители будущих учеников уже могут подать предварительные заявления на зачисление через специальную электронную форму.
Все данные, предоставленные родителями и законными представителями, будут храниться в конфиденциальном режиме и не подлежат публичному доступу. Образовательное учреждение откроется в третьем квартале 2025 года.
Четырехэтажная школа площадью свыше 13 тысяч квадратных метров вместит 44 класса по 25 детей. Ученики средней ступени и старших классов будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах.
Для занятий младших классов предусмотрены отдельные кабинеты, а дети из групп продленного дня после основных уроков смогут разместиться в специальных помещениях с игровыми и спальными зонами. Для творческих занятий и уроков труда в школе оборудуют мастерские.
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