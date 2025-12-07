Школа в деревне Клементьево в Можайском округе отметила 85-летие

В деревне Клементьево 5 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летнему юбилею местной школы. На празднике собрались представители нескольких поколений: педагоги, выпускники и нынешние ученики.

Среди почетных гостей были заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, заместитель начальника управления образования Жанна Василенкова, депутат Совета депутатов и директор школы Надежда Камозина, а также выпускник Александр Какуркин. Елена Заболотная передала поздравления от главы округа Дениса Мордвинцева.

В ходе мероприятия звучали теплые слова благодарности и поздравления. Особое внимание было уделено тем, кто создавал и продолжает развивать историю учебного заведения. Награды в виде почетных грамот и благодарственных писем получили как действующие сотрудники, так и ветераны педагогического труда.