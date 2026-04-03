Школа «Созвездия Вента» в Мокрое преобразится к новому учебному году

Здание школы «Созвездия Вента», построенное в 1969 году в деревне Мокрое Можайского района Московской области, ждет масштабное обновление. К началу нового учебного года оно должно обрести облик современного образовательного учреждения.

Сейчас на строительной площадке трудятся 60 специалистов и задействовано 2 единицы техники. Они занимаются монтажом вентилируемого фасада, ремонтом крыши, внутренней отделкой и укладкой плитки. Параллельно ведутся работы по обновлению электрической системы, системы отопления и установке вентиляции.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры Московской области». На данный момент капитальный ремонт выполнен на 50 %.

Помимо самого здания, обновлению подвергнется и прилегающая территория. Также планируется закупка новой мебели и материально-технической базы для школы.