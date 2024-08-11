Школа «Русский балет» переедет в центр «Дубровицы» в Подольске

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов встретился с жителями Подольска. Они обсудили будущий статус культурно-просветительского центра и переезд театра «Русский балет» в центр «Дубровицы».

Многие из присутствующих сами были воспитанниками культурно-просветительского центра. Сейчас секции посещают их дети и внуки, поэтому прозвучало много вопросов о переезде в «Дубровицы» театра Русский балет: как поделят сцену и выстроят юридические отношения. Жителей заверили, что работа кружков продолжится в прежнем режиме, а учреждение поднимается на региональный уровень. Это значит, что увеличится финансирование. При необходимости проведут такие же встречи, чтобы обсудить ситуацию.

«Здесь будет находиться областное учреждение „Русский балет“. Все сотрудники, которые занимаются, часть будет находится в областном учреждении. Культурно-просветительский центр „Дубровицы“ останется в муниципальном подчинении», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.