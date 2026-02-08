Школа №2 в Шатуре преобразилась после капитального ремонта

Школа №2 в городском округе Шатура преобразилась после масштабного капитального ремонта, который завершился несколько месяцев назад. Теперь учебное заведение стало более комфортным для учеников и педагогов.

Для учащихся приобрели новую мебель: удобные парты и стулья. В школьных коридорах появились мягкие диванчики и банкетки, где дети могут отдохнуть во время перемен.

Особое внимание уделили технологическому оснащению. Школа получила пять интерактивных панелей и два смарт-телевизора. Теперь каждый класс основного корпуса оборудован современной техникой. Это позволяет учителям и ученикам активно работать над проектами, использовать возможности искусственного интеллекта и организовывать интерактивы.

Во всех классах появились новые стенды, на окна повесили стильные жалюзи. Школьную столовую тоже обновили: она стала более комфортной и оснащена новым оборудованием. Для поддержания чистоты в школе приобрели две поломоечные машины.

Директор школы Марина Солдакова подчеркнула, что все изменения направлены на создание максимально удобной и функциональной среды. Результаты ремонта заметны сразу: дети, педагоги и родители рады новому оборудованию, просторным классам и современной мебели. Обновленная школа №2 стала местом, где приятно учиться, развиваться и проводить время.