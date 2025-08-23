Школа № 1 имени Чурилова в Котельниках вошла в топ-150 Подмосковья

Министерство образования Московской области обнародовало ежегодный рейтинг образовательных учреждений региона. Эксперты анализировали более 35 параметров, по итогам чего была выделена так называемая «зеленая зона» — категория самых сильных школ региона. В эту группу, помимо школы № 1 имени героя Советского Союза Чурилова в Котельниках попала и школа № 2.

Всего в список вошли 443 школы, из которых в итоговый рейтинг 150 лучших попали ведущие школы Подмосковья, в том числе школа № 1 имени героя Советского Союза Чурилова в Котельниках.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, критерии оценки стали более комплексными. Помимо традиционных показателей — высоких результатов ЕГЭ и успехов на всероссийских олимпиадах — при формировании рейтинга впервые учитывали внедрение инноваций (включая технологии искусственного интеллекта), достижения учащихся в спорте и творчестве, уровень цифровизации процессов и эффективность управления учебными заведениями.

Рейтинг призван стимулировать развитие образовательных программ и распространение лучших практик в подмосковном образовании.