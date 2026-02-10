Школа № 5 в Наро-Фоминске отметила 95-летний юбилей

Торжество прошло на сцене Хореографической школы имени Ирины Зайцевой, так как в самом здании школы сейчас идет капитальный ремонт. Юбиляров поздравили выпускники, среди которых — глава округа Роман Шамнэ.

На праздник пришли представители администрации, общественных организаций и окружного Совета депутатов, а также депутат Московской областной Думы Александр Баранов. Глава Наро-Фоминского округа пожелал учебному заведению хранить традиции, а ученикам и учителям — взаимной любви и уважения.

Директор школы Виктория Блашковская поблагодарила строителей, которые делают все возможное для завершения ремонта. Она отметила, что к 1 сентября школа откроет двери с обновленными технологиями и оборудованием, что сделает ее более современной, комфортной и красивой.

Наро-Фоминская школа № 5 является одной из старейших в округе. Главным подарком к ее юбилею станет завершение масштабного капитального ремонта.