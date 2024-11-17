Школа № 4 в Реутове отметила 55-летний юбилей

Школа № 4 в Реутове отметила 55-й день рождения. С момента своего открытия в 1969 году учебное заведение выпустило 3248 учащихся, среди которых 75 стали обладателями золотых медалей, а 67 — серебряных.

Заместитель Главы Реутова Ольга Репина, вручая награды педагогам, подчеркнула, что в школе сформирован стабильный и творческий коллектив. Педагоги активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства как на региональном, так и на всероссийском уровне. Учащиеся школы также добиваются высоких результатов, становясь призерами Всероссийской олимпиады школьников.

«Мы гордимся нашими выпускниками, среди которых политики, актеры и режиссеры, доктора, кандидаты наук, заслуженные врачи, учителя, строители, экономисты и выдающиеся работники культуры и искусства», — отметила Ольга Репина.

Среди известных выпускников школы № 4 автор и ведущий программы «Когда все дома» на телеканале «Россия-1» Тимур Кизяков, актер драматического театра и кино Александр Хорлин, депутат городского Совета депутатов и спортивный директор Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов, а также основатель и руководитель Клуба Айкидо в Реутове Геннадий Греков.

Напомним, что в ближайшем будущем планируется строительство нового здания школы. Существующая проектная мощность старого корпуса составляет 850 человек, однако в настоящее время здесь обучается 1242 учащихся. Новый корпус будет рассчитан на 750 мест и должен быть построен к 2026 году.

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