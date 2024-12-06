Школа № 3 в Жуковском отметила 75-летие

В рамках мероприятия педагогам были вручены благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также почетные грамоты главы города и управления образования. Эти награды стали признанием их многолетнего труда и вклада в развитие образования.

«История школы № 3 — это история не одного поколения жуковчан, и я уверен, что каждый из выпускников с теплотой и любовью вспоминает годы учебы. Уверен, что все они стали прекрасными людьми, которые вносят свой посильный вклад в развитие своей семьи, нашего города, региона и страны», — отметил Борис Аубакиров.

Глава города также подчеркнул, что коллектив школы — это сильная команда, где с уважением следуют традициям и создают теплую атмосферу для учеников.

Особым подарком для школы стало видеопоздравление от выпускника — первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского. В своем обращении он отметил важность школьных лет для становления личности и выразил благодарность педагогам за их самоотверженный труд.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, который подготовили ученики и выпускники школы. Песни, танцы и искренние слова благодарности создали атмосферу тепла и единства, подчеркивая значимость этого юбилея для всего города.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».