Школа № 2 во Фрязине отметила 70-летие

Торжественный концерт прошел в школе № 2 к 70-летию образовательного учреждения. Почетными гостями стали глава Фрязина Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов Елена Романова.

Школа впервые приняли учеников 70 лет назад. С того момента она изменилась: внешний облик обновили, работает новый педагогический состав, но постоянным остается стремление воспитывать достойное поколение.

Глава городского округа Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов Елена Романова поздравили коллектив и ветеранов педагогического труда, пожелали им долголетия, поблагодарили за добросовестный труд и вклад в развитие сферы образования. Заслуженным работникам вручили награды муниципального и регионального значения.

«Ученики школы № 2 с успехом представляют наш наукоград на областных и всероссийских конкурсах, прославляя Фрязино своими достижениями — это заслуга инициативных, бескорыстных и высоко профессиональных педагогов. Желаю коллективу школы дальнейших успехов, новых свершений и вдохновения!» — сказал Дмитрий Воробьев.