Школа № 10 в Дубне примет участие в проекте по внедрению ИИ в учебный процесс

Ученики и педагоги школы № 10 в Дубне с нового учебного года будут пользоваться помощниками на основе искусственного интеллекта. Образовательное учреждение присоединилось к пилотному проекту.

«Будут внедрять, и как участники пилотного проекта показывать пример для всех учреждений. В целом, искусственный интеллект — это такая сфера, которая развивается сейчас во всех отраслях. Мы сами будем учиться, и будем учить наших детей», — отметила заместитель главы городского округа Дубна Светлана Жаленкова.

Проект «Умный помощник учителю» запустят в Подмосковье уже с 15 октября. Искусственный интеллект будет проверять рукописные тексты, находить ошибки и рекомендовать оценки.

Благодаря использованию новой системы учителями проверка тетрадей станет оперативнее. Время сократится с двух часов до 15 минут в день.