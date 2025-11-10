Школа № 1 в Волоколамске отметила 60-летие

Праздничный вечер к юбилею образовательного учреждения провели в Волоколамске. На него пришли в том числе выпускники прошлых лет.

Участниками мероприятия стали ученики и педагоги школы. Со сцены звучали песни, теплые слова благодарности и воспоминания о школьных годах.

«Гимназия давно стала настоящим флагманом образования нашего округа. Здесь дети не просто учатся, а раскрывают свои таланты, участвуют в конкурсах, проектах и научных инициативах», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Отметим, что с 1965 года школу окончили более четырех тысяч детей Волоколамска. Из них 252 выпускника получили золотые медали, 43 — серебряные.

Сегодня гимназия № 1 является одной из ведущих школ Подмосковья. Ее ученики регулярно побеждают на городских, областных и всероссийских состязаниях.