Школа № 1 в Котельниках отметила 120-летний юбилей

В Котельниках отметили 120-летие школы № 1 имени Героя Советского Союза Чурилова Леонида Дмитриевича. Глава городского округа Михаил Соболев поблагодарил педагогов за их труд и поздравил учащихся.

Школу построили в 1904 году. Сначала она была деревянной, а теперь это образовательный комплекс, где обучаются более двух тысяч детей.

Школа № 1 входит в число лучших в Котельниках. Учителя — финалисты конкурсов профессионального мастерства различных уровней, а ученики — золотые и серебряные медалисты, призеры всероссийских олимпиад.