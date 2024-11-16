Школа № 1 в Котельниках отметила 120-летний юбилей

В Котельниках отметили 120-летие школы № 1 имени Героя Советского Союза Чурилова Леонида Дмитриевича. Глава городского округа Михаил Соболев поблагодарил педагогов за их труд и поздравил учащихся.
Школу построили в 1904 году. Сначала она была деревянной, а теперь это образовательный комплекс, где обучаются более двух тысяч детей.
Школа № 1 входит в число лучших в Котельниках. Учителя — финалисты конкурсов профессионального мастерства различных уровней, а ученики — золотые и серебряные медалисты, призеры всероссийских олимпиад.
На базе школы № 1 работает Центр по работе с одаренными детьми «Уник-Ум», отряд ЮИД и «Движение первых».
В этом году здесь открыли музей локальных войн «Связь поколений», где представили личные вещи участников Афганской и Чеченской войн, специальной военной операции. Коллекцию музея пополняют учителя. Двое из них находятся на передовой в зоне СВО.