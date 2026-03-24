Школа № 1 в Королеве станет арт-объектом

В здании идет капитальный ремонт, а над его художественным оформлением работают выпускники Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова под руководством художника Алексея Шилова.

Мастера используют технику сграффито: на стены наносят тонкий слой гипса, по картону продавливают рисунок, затем вручную срезают элементы, создавая объемные изображения. Сюжеты посвящены космосу: взлет ракеты, центр управления полетами, планеты, спутники. Отдельные работы запечатлели Алексея Леонова, корабль «Буран», собак Белку и Стрелку.

Проект охватывает около 160 квадратных метров — 15–20 стен по всей школе. После ремонта учебное заведение превратится в уникальное арт-пространство.

Работы стали возможны благодаря включению школы в государственную программу «Образование Подмосковья». Открытие запланировано на сентябрь 2026 года.