Школа на 2000 мест в Котельниках откроется в День знаний

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

Строительство школы на 2000 мест в микрорайоне Парковый в Котельниках завершается. Учебное заведение откроется в День знаний.

На объекте работают 400 человек, в том числе сотрудники клининговой компании. Полностью готов пищеблок, в актовом зале уложен ковролин. Специалисты устанавливают в классах мебель и оборудование, а в спортивном зале — инвентарь. Территория школы благоустроена, на футбольном поле постелен искусственный газон.

«Для города Котельники — это важный день. Мы строим много социально значимых объектов. На этом объекте у нас был и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, который сам смотрел на строительство этой школы. Мы сюда выезжаем еженедельно. Коллеги мои здесь практически каждый день, потому что объект большой и значимый не только для микрорайона Парковый, но и для всего города», — сказал глава городского округа Котельники Серей Жигалкин.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева школа откроется в День знаний. Ее построили в рамках государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

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