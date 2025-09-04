Школу на 1500 мест откроют в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах в октябре

Строительство новой школы в жилом комплексе «Жулебино парк» подходит к завершению. Об этом глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил на выездной встрече с жителями в сквере на улице Летчика Ларюшина.

Готовность образовательного учреждения составляет на данный момент 95%. На этой неделе объект проверяют специалисты Главгосстройнадзора. В случае выявления замечаний застройщик обязуется оперативно и качественно устранить их, чтобы школа готовилась к получению необходимой для ввода в эксплуатацию документации. Открытие запланировано на октябрь 2025 года.

«При строительстве были выявлены недостатки в проектной документации, которые могли привести к серьезным нарушениям конструктива. Мы не готовы жертвовать безопасностью детей и качеством объекта — все работы должны быть выполнены надежно и в полном объеме. Перепроектирование, безусловно, привело к смещению сроков сдачи объекта», — рассказал Владимир Волков.

Новая школа позволит детям из активно развивающегося микрорайона учиться рядом с домом, а также существенно снизит нагрузку на другие корпуса гимназии № 41.