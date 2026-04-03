Школа на 1100 мест откроется в ЖК «Томилино парк» в Люберцах 1 сентября

Строительная готовность современного учебного заведения в Мирном составляет 53%. Центром притяжения станет актовый зал на 424 места с кладовыми, костюмерной и артистической.

Здание будет трехэтажным. На первом этаже разместят медицинский блок и столовую на 600 мест.

Для занятий физической культурой оборудуют два спортивных зала и небольшой зал хореографии. На прилегающей территории появятся большая спортивная зона, локации для отдыха и учебно-опытный участок для занятий садоводством.

Глава округа Владимир Волков отметил, что микрорайон новый и активно заселяется молодыми семьями, поэтому школа в шаговой доступности — один из самых актуальных запросов. Сейчас на объекте ведут электромонтажные работы, монтируют слаботочные системы, прокладывают наружные инженерные сети, благоустраивают территорию и отделывают фасад.

В этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Мирном также откроют детский сад на 360 мест и еще одну школу на 1100 мест в жилом комплексе «Новые Островцы».