Школа на 1100 мест откроется в Люберцах в 2027 году

В жилом комплексе «Егорово Парк» городского округа Люберцы продолжается строительство современной школы на 1100 учеников. Открыть образовательное учреждение планируется 1 сентября 2027 года.

В жилом комплексе «Егорово Парк» продолжается строительство общеобразовательной школы на 1100 мест. Объект возводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Жилой комплекс молодой, активно заселяется семьями с детьми — уже к новому учебному году здесь откроется детский сад на 285 мест. Люберцы — флагман образования Подмосковья: за последние три года в округе построили и открыли семь школ и 12 детских садов почти на 12 тысяч детей», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

На строительной площадке завершены монолитные работы. Сейчас специалисты выполняют обратную засыпку грунта, монтируют кровлю, устанавливают окна, ведут наружную отделку фасадов и черновую отделку внутренних помещений.

В новой школе разместят 44 учебных класса, мастерские для уроков технологии, актовый зал на 400 мест, информационно-библиотечный центр, два спортивных зала и пищеблок.

На прилегающей территории оборудуют футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также учебно-опытную зону. Здесь появятся экологическая тропа, участки для выращивания овощей, фруктов и цветов. В теплое время года школьники смогут заниматься живописью и биологией на многофункциональной открытой площадке.

Открытие новой школы запланировано на 1 сентября 2027 года.