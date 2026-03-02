Школа футзала в Мытищах подтвердила звание сильнейшей в Подмосковье

Воспитанники мытищинской спортивной школы завоевали пять медалей на первенстве Московской области по футзалу. Соревнования завершились первого марта и собрали команды в шести возрастных группах.

Уникальный результат показали юноши 2014 года рождения. Они выиграли все 18 матчей турнира и поднялись на высшую ступень пьедестала. Золото также взяли команды 2009 и 2010 годов рождения. Молодежная группа «ЦДЮС-2009» не потерпела ни одного поражения в самой старшей возрастной категории, дважды сыграв вничью. Юноши 2010 года рождения провели сезон не менее уверенно и тоже завоевали награды высшей пробы.

Серебряный комплект медалей привезли ребята 2013 года рождения. Бронзу завоевала команда «ЦДЮС-2012». Только юные спортсмены 2015 года рождения остались без медалей, заняв четвертое место.

«Мытищинские спортсмены — бесспорные лидеры во многих видах спорта. В округе работают четыре спортивные школы по 19 направлениям. Наши ребята показали отличную подготовку и стремление к победе под руководством опытных тренеров», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Через две недели победители первенства отправятся представлять Московскую область на чемпионате России.