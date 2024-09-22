Школа «Динамо-Дмитров» получила коляску с электроприводом

В отделении «Теннис на колясках» спортивной школы олимпийского резерва занимаются 23 человека. Их тренируют квалифицированные специалисты, и в прошлом году за высокие достижения глава округа выделил учреждению еще пять миллионов рублей из окружного бюджета. Деньги потратили в том числе на покупку пяти механических колясок. Теперь в школе появилась и с электроприводом. На ней будут заниматься два спортсмена.

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