Широкую Масленицу отметили прихожане Иерусалимского храма в Воскресенске

В Иерусалимском храме городского округа Воскресенск торжественно отметили Масленицу: праздничные мероприятия начались с Божественной литургии и продолжились народными гуляниями на прихрамовой территории. Богослужение в честь всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, совершил настоятель протоиерей Кирилл Седов.

После службы для гостей развернулась интерактивная программа «Масленица» с творческими выступлениями сотрудников ДК «Ратчино» и ДК «Красный горняк». В сценарии гармонично сочетались народные традиции и добрые детские забавы.

На протяжении всего праздника в храме работала благотворительная ярмарка, организованная прихожанами и воспитанниками воскресной школы под руководством педагога Зинаиды Гаркушиной. Все собранные средства направят на реставрацию собора. Завершилось торжество общей трапезой: гостей угощали блинами, пирогами, калачами, сладостями и ароматным чаем из самовара.

В этот день на территории храма и улицах округа прошла миссионерская акция «Масленица — Великий пост». Волонтеры и представители приходского молодежного движения рассказывали прохожим о подготовительных неделях и приближающемся посте, раздавая красочные буклеты, выпущенные Синодальным миссионерским отделом Русской православной церкви.

Приход Иерусалимского храма выразил благодарность за помощь в проведении праздника управлению культуры администрации округа, кафе «Красный строитель» и Русской общине в Воскресенске.