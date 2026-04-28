Шествие трудовых коллективов пройдет в Лобне 1 мая
Традиционные общегородские совещания под руководством главы округа Анны Кротовой проходят в Лобне в конце каждого месяца. На повестке очередного собрания были планы на весну, которые касались ключевых направлений работы — спорта, культуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Одной из главных тем обсуждения стали предстоящие майские праздники, которые в Лобне планируют провести, как всегда, масштабно. Программа будет насыщенной: концерты, выставки, спортивные состязания, экскурсии и мастер-классы.
Было решено возродить добрую традицию и отметить Первомай шествием трудовых коллективов. Парад начнется от памятника «Зенитное орудие», который торжественно откроют после реконструкции. По Букинскому шоссе колонны двинутся в сторону Центрального парка.
В День Победы на четырех братских могилах пройдут вахты памяти, в парке защитников Москвы выступят агитбригады, а в центральном парке горожан ждет большая концертная программа. Акцию «Бессмертный полк» проведут в он-лайн формате, а от салютов жителей просят воздержаться.
С пользой провести выходные можно будет в спортивных комплексах и учреждениях культуры города, развитие которых также обсудили на совещании. Благодаря двум губернаторским проектам — «Умный ФОК» и «Умный ДК» — спортивные и досуговые площадки становятся все более удобными и современными. Особое внимание в округе уделяют развитию детско-юношеского спорта. Ребята показывают отличные результаты на различных соревнованиях, а также на турнирах Единой школьной лиги, которая объединяет тысячи школьников со всего Подмосковья.