Шествие трудовых коллективов пройдет в Лобне 1 мая

Традиционные общегородские совещания под руководством главы округа Анны Кротовой проходят в Лобне в конце каждого месяца. На повестке очередного собрания были планы на весну, которые касались ключевых направлений работы — спорта, культуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Одной из главных тем обсуждения стали предстоящие майские праздники, которые в Лобне планируют провести, как всегда, масштабно. Программа будет насыщенной: концерты, выставки, спортивные состязания, экскурсии и мастер-классы.

Было решено возродить добрую традицию и отметить Первомай шествием трудовых коллективов. Парад начнется от памятника «Зенитное орудие», который торжественно откроют после реконструкции. По Букинскому шоссе колонны двинутся в сторону Центрального парка.