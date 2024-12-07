Шестой Окружной джазовый фестиваль прошел в Люберцах

В детской музыкальной школе № 2 городского округа Люберцы состоялся VI Окружной фестиваль «Да здравствует джаз!», организованный этим учебным заведением. Он собрал более 100 юных исполнителей, которые продемонстрировали свои таланты в различных номинациях.

В состав жюри вошли выдающиеся музыканты, среди которых доцент Московского государственного института культуры и лауреат премии президента России Никита Власов, а также Анастасия Некрасова — лауреат и участница множества джазовых фестивалей, резидент клуба Алексея Козлова и автор проекта Jazz Jam Kids.

«Джаз любят за его мелодичность и гармонию. В отличие от других музыкальных жанров джаз не ограничивает исполнителя рамками композиции, что позволяет ему воплощать творческие идеи на сцене. Это свежий взгляд на знакомые мелодии и неожиданные импровизации, создающие уникальную атмосферу», — отметила директор детской музыкальной школы № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

Она также подчеркнула, что, хотя джаз не является массовым жанром, он привлекает и объединяет талантливых людей, предоставляя им возможность совместных выступлений. С каждым годом количество участников фестиваля увеличивается, что свидетельствует о растущем интересе к этому музыкальному направлению среди молодежи.

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