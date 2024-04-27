Шестой ежегодный «Диктант Победы» прошел в чеховской гимназии № 2 | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 21:41 Шестой ежегодный «Диктант Победы» прошел в чеховской гимназии № 2 Unsplash

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В гимназии № 2 в Чехове провели проверку знаний о войне в рамках «Диктанта Победы». Одновременно он проходил в трех классах учебного заведения. Свои знания проверили более 75 человек.

Вместе с одиннадцатиклассниками на вопросы отвечали почетные гости, включая начальника управления образования Ирину Заболотневу. Диктант включал 25 заданий на знание событий и фактов о Великой Отечественной войне. В этом году много вопросов посвящены 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

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«Оценивать будем не мы. Сегодня запечатаем бланки ответов в конверты, их отвезут в Москву и будут проверять. Участники узнают свои результаты, зайдя на сайт. Только там они могут посмотреть, какие баллы получили», — сказала заместитель директора гимназии № 2 по учебно-методической работе Алла Стешко.

Результаты будут объявлены на сайте после проверки в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша, которая пополняется каждый день.

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