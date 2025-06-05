Шестеро выпускников в Чехове сдали ЕГЭ по литературе и химии на 100 баллов

Успешными результатами могут похвастаться шесть ребят — Таисия Пивовар из гимназии № 7, Валерия Есина и Яна Олейниченко из средней общеобразовательной школы № 10, а также Мария Шамарина из гимназии № 2. Эти выпускники доказали, что на отлично знают литературу. Сильнейшим в химии стали Егор Сергеев и Мария Смирнова из гимназии № 2.

Сезон ЕГЭ в этом году постепенно подходит к концу. Ребятам предстоит сдать устную часть по иностранному языку и информатике. Всего в муниципальном округе 595 выпускников одиннадцатых классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов подмосковным выпускникам на экзаменах.