Шестеро выпускников в Чехове сдали ЕГЭ по литературе и химии на 100 баллов

Сегодня стали известны первые результаты госэкзаменов в Чехове. Выпускники муниципального округа продемонстрировали отличные знания и получили максимальный балл по литературе и химии.
Успешными результатами могут похвастаться шесть ребят — Таисия Пивовар из гимназии № 7, Валерия Есина и Яна Олейниченко из средней общеобразовательной школы № 10, а также Мария Шамарина из гимназии № 2. Эти выпускники доказали, что на отлично знают литературу. Сильнейшим в химии стали Егор Сергеев и Мария Смирнова из гимназии № 2. Сезон ЕГЭ в этом году постепенно подходит к концу. Ребятам предстоит сдать устную часть по иностранному языку и информатике. Всего в муниципальном округе 595 выпускников одиннадцатых классов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов подмосковным выпускникам на экзаменах.
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