Шесть выпускников из Химок получили по 100 баллов на ЕГЭ

Шесть выпускников химкинских школ получили максимальные результаты на ЕГЭ. Всего в этом году в округе 24 стобалльника и один мультибальник.

Результаты стали известны после пересмотра. Максимальный балл по профильной математике получили Ксения Шин из школы «Триумф», Дина Трифонова из Химкинского лицея, Артем Повалихин из лицея № 12, а также Максим Дронов и Евгений Бублик из Аэрокосмического лицея. 100 по английскому языку заработала выпускница Химкинского лицея Вероника Шентяпина.

«Химки гордятся своими выпускниками! Ребята проделали большую работу — и результат это показал. Спасибо педагогам и родителям за поддержку!» — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.

Выпускники уже определились с вузами, в которые будут поступать: среди них МГТУ имени Баумана, МФТИ, МГУ, РГУ нефти и газа имени Губкина и другие ведущие университеты страны. В будущем ребята планируют работать в IT, инженерии, науке и космических исследованиях.