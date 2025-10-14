Шесть туристических проектов Коломны вышли в финал международной премии

Кульминация окружного этапа премии в области событийного туризма Russian Event Awards состоялась в арт-квартале «Патефонка» в Коломне и собрала более 250 участников из 19 регионов России. Призеры масштабного мероприятия представят свои проекты в конце ноября в Нижнем Новгороде.

Коломенские команды получили высокую оценку экспертной комиссии. Их результат — четыре третьих места, два вторых и три специальных диплома. В итоге шесть призеров готовятся к общенациональному финалу.

Уже не в первый раз за победу будут бороться организаторы «Фестиваля спаржи». Это местные фермеры, создатели хозяйства по выращиванию спаржи «Эколомна» Виктор Рымов и Николя Буассе. Гастрономическое событие проходит в Коломне ежегодно при поддержке Международного альянса профессиональных кулинаров и администрации округа и собирает тысячи любителей необычных блюд и оригинальных рецептов.

Еще один претендент на призовое место — детский анимационный фестиваль «Мультиград в Коломенском кремле», приуроченный к Дню защиты детей. По традиции именно он дает в округе старт губернаторскому проекту «Лето в Подмосковье».

Не менее сильный конкурент — Фестиваль народного творчества «Краснолетье». В Коломне этот праздник живых традиций и творчества прошел уже в шестой раз.

Впечатлила экспертов ежегодная научно-практическая конференция «Открытые Абакумовские чтения». Проект существует в округе давно и собирает на своей площадке музейных работников, искусствоведов, художников, историков, филологов и многих других специалистов.

Кроме того в финал вышли две библиотечные разработки: «Город эмоций» и «Сказочные Странствия». Первый из них рассказывает о местных достопримечательностях и направлен на привлечение туристов, второй — успешный резидент традиционного яблочно-книжного фестиваля в Коломне.

Эксперты Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards уверены, что в финал попали только лучшие проекты и определить победителей будет непросто.