Шесть школ в Мытищах вошли в топ-100 регионального рейтинга

Сотню лучших школ Подмосковья определили на региональном съезде учителей. Шесть мытищинских образовательных учреждений вошли число лучших в Московской области.

Одними из лучших стали школы № 6 и № 27, гимназии № 17 и № 33. Отличные показатели рейтинга показали еще несколько школ Мытищ и благодаря этому попали в «зеленую зону».

Рейтинг школ состоит из следующих показателей: качество преподавания, оснащенность кабинетов, результаты ЕГЭ, итоги всероссийских и международных олимпиад. Министерство образования Московской области ежегодно подводит итоги за предыдущий учебный период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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