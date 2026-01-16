Шесть площадок для крещенских купаний оборудуют в Коломне

В ночь с 18 на 19 января православные традиционно отметят праздник Крещения. Для жителей городского округа подготовили шесть площадок, где можно безопасно окунуться в воду.

Это купель часовни Николая Чудотворца в селе Андреевское, купель Казанского Храма в деревне Богдановка, купель Никольского Храма в селе Комарево, святой источник иконы Богородицы в селе Сосновка на улице Советская, купель Богородицерождественского храма в деревне Богородское, пруд у церкви Вознесения Господня в Сенницах-2.

Официальные места купаний оборудованы всем необходимым для комфорта и безопасности. С 21:00 18 января до 04:00 19 января у купелей будут дежурить медики, спасатели и полицейские. Специалисты расчистят от снега подъезды к купелям и места для стоянки личных автомобилей, проведут противогололедную обработку пеших маршрутов, обеспечат освещение и работу пунктов обогрева.

Всем, кто планирует окунуться в купель, важно помнить и соблюдать основные меры безопасности.

«Проводить купание необходимо в специально оборудованных местах, где обеспечено дежурство спасателей, сотрудников полиции и медицинских работников. При себе нужно иметь обувь, которая не скользит и которую можно быстро снять, сухое полотенце и теплую одежду. Перед окунанием рекомендуется немного размяться, дать телу разогреться. Раздеваться надо быстро, начиная снизу, а после купания — растереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить травяной настой или чай», — дал рекомендации начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации Коломны Владимир Чучкалов.