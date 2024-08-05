Шесть новых педагогов пополнят штат школы № 20 в Балашихе в сентябре

С нового учебного года в школе № 20 в Балашихе начнут преподавать шесть новых учителей. Они будут вести уроки в начальных классах, а также занятия в средней школе по биологии, математике и иностранному языку.

Новые педагоги приехали в Балашиху из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. Администрация школы № 20 поддерживает молодых учителей. Так, за каждым новым педагогом закрепили наставников, которые будут помогать вливаться в рабочий процесс и готовиться к профессиональным конкурсам.

Московская область также помогаем молодым специалистам: им выплачивают по 150 тысяч рублей. Часть суммы начинающий педагог получает в первый год работы, а остальное — по окончании второго года работы.

Около 900 образовательных комплексов откроют в Подмосковье осенью. Среди них 39 новых и 40 — после ремонта, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Привлекать преподавателей помогает Центр развития карьеры, где с 1 января приняли более 25 тысяч резюме.

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