Шесть незаконных ларьков снесут в Жуковском

В наукограде продолжается комплексная работа по упорядочиванию городской среды и борьбе с нелегальной торговой деятельностью. К концу года планируется завершить демонтаж еще шести незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

Всего с начала активной фазы борьбы с незаконными НТО на территории Жуковского было выявлено 46 подобных сооружений — это ларьки, павильоны, киоски и другие объекты, которые были установлены без соответствующих разрешений или продолжали свою деятельность после истечения сроков аренды. Из этого числа 40 объектов уже демонтированы и ликвидированы.

«Мы ставим перед собой цель завершить демонтаж оставшихся шести незаконных объектов до конца текущего года. Эта работа ведется планомерно и системно, с соблюдением всех законодательных процедур, и направлена на создание комфортной и безопасной городской среды для наших жителей, а также на обеспечение равных условий для добросовестных предпринимателей, которые ведут свой бизнес в соответствии с законом», — сообщил глава округа Андроник Пак.

Помимо системного подхода к демонтажу стационарных объектов, администрация наукограда уделяет особое внимание борьбе с несанкционированной стихийной торговлей, которая нередко создает неудобства для жителей, а также нарушает санитарные нормы и правила благоустройства. Профильные службы регулярно проводят рейды и профилактические мероприятия, направленные на пресечение такой деятельности.