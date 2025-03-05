Шесть «народных троп» обустроят в Лыткарине в этом году

В округе планируется реализация масштабного проекта по улучшению пешеходной инфраструктуры, направленного на повышение комфорта и безопасности передвижения жителей. В рамках программы Московской области «Пешком» обустроят шесть пешеходных дорожек на территории квартала 3А.

«Народные тропы» появятся от дома № 23 до дома № 24 и вдоль гимназии № 4 корпус 1 к дому № 6 по улице Степана Степанова.

Также пешеходные маршруты обустроят по улице Комсомольской вдоль дома № 28, улице Октябрьской вдоль дома № 24, улице Набережной от дома № 10 до дома № 12А, в квартале 2 от дома № 13 к дому № 14 и вдоль дома № 92 по улице Колхозной к остановке общественного транспорта.

Помимо обустройства «народных троп», глава округа Константин Кравцов сообщил о планах по комплексному благоустройству территории вдоль улицы Парковой в 2025 году. Здесь будет преображено пространство перед многофункциональным центром, создана новая пешеходная зона вдоль улицы Парковой до торгового центра «Весна», а также благоустроена территория перед отделением почты России в квартале 3А.