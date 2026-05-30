Шесть «народных троп» обустроили в Люберцах с начала весны

Обустройство ведется в рамках региональной программы «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций», которая реализуется в Подмосковье с 2021 года. На текущей неделе в Дзержинском работы завершены по двум адресам: на улице Дзержинской от дома № 8 до дома № 10 и у дома № 18. Специалисты подготовили основание дорожек из песчано-гравийной подушки, установили бордюрный камень, уложили асфальтовое покрытие. Работы заняли несколько дней.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов отмечает: «Если это совсем коротенькая пешеходная коммуникация, то подрядчик может сделать ее за несколько дней. Есть тропы по 100 и более метров, здесь работы могут идти от недели до десяти дней». Всего в округе в планах обустроить 43 «народные тропы». Адресный перечень сформирован на основании обращений жителей, поступивших, в том числе, на выездных администрациях. Завершить обустройство планируется до начала сентября.