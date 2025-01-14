Шесть мест для крещенских купаний обустроят в Люберцах

Места для купания в ночь с 18 на 19 января определили в муниципалитете. Они начнут функционировать с 21 часа субботы.

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что толщина льда на водоемах не превышает пяти-семи сантиметров, поэтому крещенские купания будут организованы либо с берега, либо в специальных купелях.

В городском округе места для купания обустроят на Кореневском карьере в Красково, Наташинских прудах на улице Митрофанова, у Свято-Троицкого храма в Октябрьском, на территории церкви Рождества пресвятой Богородицы в В.Мячково, на пруду базы отдыха «Русская рыбалка» в Островцах и на карьере ЛГОК в Дзержинском.

Все места для крещенских купаний оборудуют теплыми местами для переодевания и туалета. К ним обустроят комфортные подходы и места для парковки. Желающие окунуться смогут после купания согреться горячим чаем. Безопасность жителей будут обеспечивать сотрудники Люберецкого УМВД и МЧС, медики и дружинники.