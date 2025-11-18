Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в международной выставке в Дубае

Крупнейшая выставка пищевой индустрии Gulfood Manufacturing прошла в Дубае. В ней приняли участие шесть подмосковных компаний. Они представили пищевые контейнеры и упаковки.

Подмосковье представили производитель упаковки для молока «Молопак» из Чехова, мясокомбинат «Рузский», «Промфуд-с» из Красногорска, завод контейнеров «Технопул-Р» из Балашихи, «АЛЮКОНТ ПК» из Мытищ и «Амаретто» из Королева.

Компании представили свою продукцию на коллективном стенде при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности. Кроме того, учреждение организовало встречу с СЕО одной из крупнейших и наиболее влиятельных промышленно-торговых корпораций Ближнего Востока — HSA Group. На ней обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Фонд оказывает различные услуги для предпринимателей. Узнать больше о его работе можно по ссылке.