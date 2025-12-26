Шесть катков откроют в Серебряных Прудах

С приходом первых морозов жители Серебряно-Прудского округа ждут главного события зимнего сезона — официального старта активного отдыха на льду. В этом году округ дарит своим жителям и гостям возможность насладиться катанием сразу на шести специально оборудованных ледовых площадках.

«Эти арены ежегодно превращаются в истинную визитную карточку местной зимы. Катки дарят непередаваемое ощущение праздника, предвкушения Нового года и Рождества, становясь символом волшебства декабря и возможностью для поддержания здорового образа жизни на свежем воздухе», — отметили в администрации округа.

Администрация округа подготовила следующую карту зимних развлечений: в самом поселке Серебряные Пруды будут функционировать две ключевые площадки: одна на территории спорткомплекса «Молодежный», предлагающая развитую инфраструктуру, а вторая — в микрорайоне Западный. Село Узуново порадует сразу двумя катками: в микрорайоне Южный по адресу дом № 1 и на улице Садовой, 6, обеспечивая тем самым доступность для жителей разных частей населенного пункта. В деревне Шеметово ледовая арена будет ждать своих посетителей рядом с домом № 51, становясь традиционным местом притяжения для местного сообщества. Для жителей поселка Успенский каток развернется в Яблоневом саду.

Точные даты торжественного открытия каждой из этих ледовых площадок напрямую зависят от погоды и требуют установления стабильных отрицательных температур. Администрация округа призывает всех жителей и гостей внимательно следить за официальными анонсами.