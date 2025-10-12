Шесть домов восстановили после атаки БПЛА в Воскресенске

В Воскресенске после атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали 20 домов по улице Федотовской и Куйбышева, шесть из них уже полностью восстановили. Глава округа Алексей Малкин лично контролирует процесс выполнения работ и общается с местными жителями.

«По остальным домам работа идет, все окна заказали. Сегодня вставляем окна в доме № 21 на улице Федотовской. Восстановление завершим в самое ближайшее время», — отметил Алексей Малкин.

По словам руководителя муниципалитета, в шести домах отремонтировали крыши и фасады. Восстановили и теплицы во дворах.

В доме Сергея Карюкина были выбиты стекла, пострадали крыша и стены. Специалисты администрации муниципалитета в кратчайшие сроки оценили масштаб разрушений и начали ремонтные работы.

«Угол весь вырвало, здесь поменяли пять рядов кирпича, а вот здесь мой кулак по локоть входил в стену», — поделился житель городского округа Воскресенск Сергей Карюкин.

Он поблагодарил администрацию муниципалитета и всех неравнодушных жителей за помощь и поддержку.

«Я хочу выразить спасибо всем людям, которые сопереживали, которые помогали под руководством главы. Все люди относятся к нашей беде с большим переживанием, четко работают подрядчики», — отметил Сергей Карюкин.

Глава Воскресенска Алексей Малкин поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, предприятия, организации и жителей, которые принимают участие в восстановлении пострадавших домов.