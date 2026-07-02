Шесть детских площадок благоустроят в Можайском округе в 2026 году

В Можайском округе началась программа по обновлению детских игровых пространств. В 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» здесь появится шесть современных и безопасных площадок.

В деревне Большие Парфенки у домов № 1, 2, 3 и 4 работы уже подходят к завершению. Подрядчик выполнил монтаж оборудования, осталось только озеленение территории. Общая площадь обновленного пространства составит 450 квадратных метров. Здесь появятся качели, карусели, песочница, а также современные игровые комплексы для детей разного возраста. Для комфорта родителей установят скамейки и урны.

В деревне Перещапово работы только начались. Специалисты уже демонтировали старое покрытие и малые архитектурные формы, сейчас ведется укладка асфальта. Игровая зона также будет иметь площадь 450 квадратных метров и будет оснащена аналогичным оборудованием.

В этом году площадки появятся также в Можайске на улице 20 Января, у дома 4 (200 кв. метров), на Комсомольской площади у дома 5 (200 кв. метров), в поселке Медико-Инструментального Завода у домов 6-12, 16, 17 (200 кв. метров) и в деревне Горетово на улице Советской у домов 14, 16, 16А (200 кв. метров).